Российские врачи спасли руку мужчине, растившему опухоль на пальце 25 лет

Житель подмосковного Наро-Фоминска обратился за помощью к медикам с гигантской опухолью на пальце руки. Как выяснилось, первые признаки заболевания появились у него еще 25 лет назад.

В ходе обследования у пациента диагностировали 4-сантиметровую гигрому – кисту с жидкостью, окруженную плотной оболочкой из соединительной ткани. Было принято решение о госпитализации и хирургическом лечении.

Как сообщили в Telegram-канале Минздрава Московской области, хирурги провели операцию под местной анестезией и удалили опухоль. Врачам удалось спасти руку пациента, полностью восстановив функции пальца.

В настоящее время мужчина, который работает плотником, уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее подмосковные хирурги удалили у 45-летней глухонемой пациентки редкую опухоль размером почти 40 сантиметров.