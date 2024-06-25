Туристы в Египте столкнулись с отказом принимать доллары старого образца. Соответствующие жалобы появились в туристических чатах.

На них обратил внимание сайт 78.ru.

Издание отмечает, что чаще проблемы возникают, если доллары старше 2000 года. Это связано с тем, что старые доллары чаще подделывают.

Сайт указывает, что в российских обменниках могут выдать старые купюры, они считаются действующими. Однако в Египте появился негласный запрет на прием таких долларов.

Туристы пишут, что в стране даже купюры 2006 года иногда считают старыми. При этом сдачу ими выдают охотно.

Чтобы не рисковать, некоторые путешественники стали брать в Египет не доллары, а евро, их везде принимают. Также туристам советуют не брать сдачу в долларах.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина обменял 17 млн рублей на доллары банка приколов.