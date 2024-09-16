«Трясти стразами и перьями?»: в Госдуме предложили отбирать артистов для выступлений в зоне СВО

Многие российские артисты выступают для бойцов СВО, чтобы поддержать Россию и показать патриотическую позицию. Но далеко не каждому из них стоит туда отправляться, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Останина считает, что Минкультуры РФ должно определить, кто необходим в зоне СВО. К не самым лучшим для этого кандидатам депутат ГД отнесла короля поп-эстрады Филиппа Киркорова.

«Там трясти стразами и перьями будет Филипп Киркоров? Зачем он там нужен? Или голыми всеми этими своими телесами отдельные представительницы шоу-бизнеса, накачанными губами», — приводит слова Останиной радиостанция «Говорит Москва».

Депутат недоумевает, зачем там нужны такие артисты. По ее словам, в зону СВО должны ехать ребята, которые искренне демонстрируют любовь к Родине, показывают патриотизм и сострадание.

Ранее Нина Останина обратила внимание на заявления многодетных семьи Тепляковых, которые пожаловались на выселение из арендованной квартиры, и нашла в них несоответствия. Подробнее читайте здесь.