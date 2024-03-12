Трясло, появилась сыпь: в кемеровской школе детям стало плохо после диаскинтеста

В школе Кемерова детям стало плохо после диаскинтеста, с помощью которого диагностируют туберкулез. В образовательное учреждение вызывали скорую и полицию.

Об этом сообщила мать школьницы, ее слова опубликованы в паблике «Инцидент Кузбасс».

Ученикам делали плановую прививку 11 марта. Родительница рассказала, что часть детей почувствовала недомогание. Ее дочь «трясло», а сердцебиение повысилось до 125 ударов в минуту. У других детей появилась сыпь на теле, покраснели глаза. Школьники жаловались на слабость, головную боль и тошноту.

Родители не видели утилизированные ампулы – их не показали взрослым. Появились предположения, что ученикам ввели другой препарат.

По информации издания A42.RU, в школу приедет комиссия Минздрава. В региональном Министерстве здравоохранения рассказали о троих детях, которым стало плохо. Из ста учеников после диаскинтеста были жалобы лишь в одном классе.

«Примерно через 1,5-2 часа три ребёнка пожаловались на головокружение, тошноту, слабость», - сообщили в ведомстве.

Скорую вызвала школьный врач, прибывшие медики измерили основные показатели у детей – давление, пульс, температуру.

Была предложена госпитализация. Врачи осмотрели еще 15 детей, но не выявили нарушений. Ставивший прививку медик имела допуск к постановке диаскинтеста.

Ранее сообщалось, что в Кудымкаре четырехмесячная девочка умерла через три дня после пробы Манту.