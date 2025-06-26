Теперь нужно снова перезакапывать: похороненные заживо в Ленобласти люди оказались недовольны вызволением

В Ленобласти сотрудники правоохранительных органов пресекли ритуал, участников которого закапывали заживо. Люди оказались недовольны действиями полиции, передает Фонтанка.

Журналисты связались с организаторами необычного мероприятия и выяснили, что оно не носит религиозный характер. Зарываясь в землю, участники перезагружались с психологической точки зрения.

По словам мужчины, который проводил ритуал, опасности для фанатов такой практики нет. За адептами постоянно ведется наблюдение, а условия и место подобраны так, чтобы это не угрожало их жизни и здоровью.

«В новостях пишут, что полицейские «вызволили людей», — лучше бы дали завершить ритуал. Люди были сами категорически недовольны, что их раскопали, потому что это нарушило практику и теперь нужно снова перезакапывать», — рассказал один из организаторов.

Ранее в Сети мероприятие, которое накрыли силовики, объявили сатанинским. Тех, кто устроил необычную практику поздно ночью в лесу, отправили в полицию.