Теперь коллектив ждут потери: москвич не попал в IT-компанию и навел на нее порчу

Житель Москвы схлестнулся в магической битве с одной из IT-компаний. Сначала молодому человеку отказали в устройстве на работу из-за неблагоприятного прогноза, а потом он ответил обидчикам наведением порчи, передает Москва 24.

Парень нашел подходящую работу во Владивостоке и согласился на нее, даже несмотря на большую разницу в часовых поясах. Однако спустя месяц общения с HR-специалистом он узнал, что не подходит из-за расклада таро.

Москвич крайне удивился, услышав подобное. Но молодой человек решил не отставать от любителей магических ритуалов и ответил похожим образом. IT-специалист навел порчу на компанию, из-за чего коллектив, вероятно, ждут потери.

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