Не знала, что уже в эфире: корреспондентка устроила разминку голосовых связок во время трансляции парада в Москве

Корреспондентка «Москвы-24» перед включением устроила разминку голосовых связок во время трансляции парада. Глава канала Игорь Шестаков заявил, что ее не станут наказывать за речевки.

Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

Источник опубликовал видео, на котором журналистка произносит за кадром: «Раз-раз-раз, это хардбасс. Все в спортивках Адидас и на Найках пацаны, слушают хардбасс басы».

Глава канала заявил, что это «техническая накладка» - звукорежиссер вывел корреспондентку раньше времени.

«Она речёвки читала для артикуляции. Звукорежиссёра поругали, конечно», - сказал Шестаков.

Он отметил, что это было несколько включений параллельно. «Ну, где-то ошиблись, что такого?» - рассуждает он.

Ранее сообщалось, что военнослужащий потерял ботинок на параде. На опубликованных кадрах видно обувь на брусчатке Красной площади. В подписи к видео говорилось, что «маршировать, скорее всего, было больно».