Таракан заполз в ухо 17-летней школьницы, умер и пролежал там больше суток

В больнице в Видном врачи достали из уха 17-летней пациентки мертвого таракана. Насекомое провело в ушном канале больше суток. Подробности выяснил Telegram-канал Mash.

По данным источника, школьница обратилась за помощью к медикам из-за заложенности левого уха. При осмотре специалисты обнаружили таракана, который уже не подавал признаков жизни. Когда девушка узнала об этом, она рассказала, что без понятия, как он туда попал. Предварительно, таракан заполз в ухо подростка, застрял в ушной сфере и умер.

Перед извлечением трупа насекомого врачи промыли ухо пациентки физраствором. Доставали таракана при помощи аспиратора. Медики предупредили, что проводить подобные операции самостоятельно опасно, так как велик риск повреждения барабанной перепонки.

Состояние девушки после посещения больницы не уточняется.

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