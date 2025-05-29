Там указана информация о его жене и детях: Владимира Мединского внесли в «Миротворец» на Украине

Владимир Мединский, помощник президента РФ Владимира Путина, попал в украинский «Миротворец». Журналист Андрей Медведев прокомментировал действия властей соседнего государства в своем Telegram-канале и назвал их подход «гопническим».

Помимо информации о Мединском, на сайте представлены сведения о его близких — жене, детях, отце и сестре. По словам Медведева, это не выглядит как сильная переговорная позиция. Владимир Мединский в данный момент участвует в переговорах между Украиной и РФ по прекращению боевых действий.

«По мнению нормального человека, это все поведение обычного гопника. "Слышь, мы знаем, где ты живёшь, мы с пацанами приедем"», — написал журналист.

Также Медведев считает, что такие угрозы не стоит воспринимать всерьез. По его мнению, Мединский досадил руководству соседней страны лекцией по истории украинских земель.

Ранее сообщалось, что «Миротворец» опубликовал адрес ветерана СВО, которого взорвали в Ставрополе. Заур Гурциев погиб минувшей ночью.