«Таких чудес я не помню»: боец СВО ожил через 52 мин после остановки сердца

Военный врач Александр Бабиев рассказал о спасении тяжелораненого бойца СВО, который ожил на операционном столе спустя 52 минуты после остановки сердца. По словам специалиста, в его практике это первый подобный случай.

Историей молодого российского военнослужащего поделился блогер Сергей Колясников в своем Telegram-канале. В публикации говорится, что раненого парня доставили в больницу без ноги и в тяжелом состоянии. Все его жизненные показатели были на нуле.

Практически час врачи проводили реанимационные действия. На 52-й минуте сердце тяжелого пациента неожиданно забилось, после чего медики стабилизировали его состояние.

«Таких чудес я не помню. Хотя я работаю уже более 27 лет», — привел слова Бабиева военблогер Сергей Колясников в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Москве врачи вернули палец женщине. Она зацепилась за забор кольцом и резко дернула руку.