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И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 21 мая 2024, 16:52
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Такая внешность принесла ему сотни тысяч подписчиков: ребенка с фобией на стрижку хотят исключить из школы

В Англии ребенка с фобией на стрижку могут выгнать из школы из-за длинных волос.
Такая внешность принесла ему сотни тысяч подписчиков: ребенка с фобией на стрижку хотят исключить из школы

© Freepik

Ученик одной из школ в Англии боится стричь волосы. По этой причине в скором времени его могут выгнать из учебного учреждения, передает Oddity Central.

Юный британец по имени Фарук Джеймс ходит с пышной и длинной прической. Такая внешность принесла мальчику большую популярность. В соцсетях у школьника сотни тысяч подписчиков. Но при этом в учебном учреждении, куда ходит ребенок, его длинные волосы стали предметом спора.

Так, школьное руководство хочет исключить Джеймса. Мальчик даже принес директору справку, которая подтверждает у него фобию стричь волосы. Тем не менее в образовательном учреждении на компромисс с ребенком идти не хотят.

Ранее сообщалось, что в российской школе шестиклассники организовали бойцовский клуб. Они устраивали драки на переменах.

Источник фото:Freepik
Источник:Oddity Central
Автор:Артем Хохлов
Теги:
школа
прическа