Такая внешность принесла ему сотни тысяч подписчиков: ребенка с фобией на стрижку хотят исключить из школы

Ученик одной из школ в Англии боится стричь волосы. По этой причине в скором времени его могут выгнать из учебного учреждения, передает Oddity Central.

Юный британец по имени Фарук Джеймс ходит с пышной и длинной прической. Такая внешность принесла мальчику большую популярность. В соцсетях у школьника сотни тысяч подписчиков. Но при этом в учебном учреждении, куда ходит ребенок, его длинные волосы стали предметом спора.

Так, школьное руководство хочет исключить Джеймса. Мальчик даже принес директору справку, которая подтверждает у него фобию стричь волосы. Тем не менее в образовательном учреждении на компромисс с ребенком идти не хотят.

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