Таблетки в тумбочке: суд отказался освободить Стрелкова из колонии

Суд оказался освободить бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящая фамилия — Гиркин) из колонии, где он отбывает наказание за экстремизм, из-за негативных отзывов о нем от руководства пеницитарного заведения. Об этом 22 января сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в распоряжении которого оказалась характеристика на Стрелкова, заключенный, состоящий на учете как экстремист, не демонстрирует намерений признать себя виновным и раскаяться в содеянном — именно поэтому руководство колонии сомневается в целесообразности его освобождения.

«Вину не признает, в содеянном не раскаялся, не считает труд средством исправления, поддерживает неопределенно настроенную часть осужденных, при проверке прикроватной тумбочки имелись замечания по поводу хранения им в ней таблеток, официально разрешенных лечащих врачом», — приводит Mash выдержку из документа.

В характеристике говорится также, что цель исправления не достигнута и отсутствуют основания для уверенности в том, что Стрелков не совершит новое преступление. На основании этого суд принял решение отклонить прошение о смене вида наказания на более мягкое. Адвокат заключенного заявил, что этот вердикт будет обжалован.

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