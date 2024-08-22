Сжегший паспорт треш-блогер Шпак стал фигурантом уголовного дела

На треш-блогера Александра Шпака возбудили уголовное дело после того, как он сжег российский паспорт и снял это на видео. Об этом сообщает Фонтанка.

В Санкт-Петербурге против блогера, объявленного ранее в розыск за дискредитацию вооруженных сил России, 22 августа возбудили дело о надругательстве над государственным гербом РФ.

Блогера предлагали признать иностранным агентом, но этот статус ему не присвоили.

Шпак родился в Санкт-Петербурге. После начала спецоперации на Украине он переехал в Турцию. С тех пор популярность блогера сильно упала. Эпатажный бодибилдер решил вкладывать деньги в недвижимость, но и эта идея завершилась провалом.

В недавнем ролике Александр показал свой паспорт, а затем поджег его. Пепел он стряхивал в шляпу цвета американского флага. Как пояснил блогер, он не хочет, чтобы его что-то связывало с Россией. Шпак назвал себя человеком без флага и без Родины.