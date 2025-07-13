Сына режиссера «Моей прекрасной няни» Кирющенко* объявили в розыск за терроризм

Сына режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василия Кирющенко* (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в розыск в России. Ему грозит до 20 лет тюрьмы за терроризм.

Как сообщает ТАСС, он оказался одним и лидеров РДК** (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Отмечается, что в базе розыска МВД не указано, по какой статье уголовного кодекса разыскивается Кирющенко*, однако агентство выяснило, что против него возбуждено дело о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ).

РДК** участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева. Они неоднократно совершали атаки на приграничные российские регионы.

Ранее ВСУ нанесли удар по пляжу в Курске, в результате которого погиб 5-летний мальчик по имени Толя. Мать ребенка после случившегося оказалась в больнице. Впервые после госпитализации она вышла на связь и рассказала о своем состоянии.

*Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга ** Террористическая организация, запрещенная на территории России