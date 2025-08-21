Связала себе руки и ноги пакетами: обиженная на старшую сестру 11-летняя школьница инсценировала свое похищение

Юная жительница Калининграда нашла необычный способ отомстить старшей сестре: она инсценировала свое похищение, а после обвинила во всем родственницу. Только впоследствии полиции все-таки стало известно, что рассказанная 11-летней школьницей история — выдумка.

О случившемся пишет Telegram-канал Клопс. По информации журналистов, в пылу ссоры со старшей сестрой девочка ушла из дома выбрасывать мусор. Около помойки ей пришла в голову идея, как отомстить оппонентке. Несовершеннолетняя выдумщица спряталась в кусты и связала себе руки и ноги пакетами.

Так она пролежала некоторое время, но никто не пришел на помощь. Устав ждать, школьница высвободилась из пут и пошла навстречу прохожим. Она рассказала историю о похищении, а когда прибыла следственная группа, то испугалась и поспешила раскрыть правоохранителям правду.

