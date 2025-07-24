Супруги продали кирпичи с Великой Китайской стены по 100 юаней за штуку

В КНР установили продавцов кирпичей с Великой Китайской стены. Выяснилось, что супружеская пара продала более 100 исторических кирпичей, стоимость каждого составила 100 юаней (около 14 долларов, или 1100 рублей).

О происшествии сообщает портал Guancha.

Правоохранители установили незаконную продажу кирпичами в провинции Шаньси. Выяснилось, что на платформе электронной коммерции продавали кирпичи из участка Великой Китайской стены. Стоимость каждого составляла 100 юаней, супруги из деревни Бэйчжунхуан продали свыше 100 строительных элементов.

В отзывах покупатели писали, что приобрели подлинные предметы, они хотели повторить покупку. Участок, откуда были кирпичи, построен более 400 лет назад – в эпоху династии Мин.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали блогершу, продававшую чай с опасным веществом в составе.