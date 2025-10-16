Суд вынес приговор мусульманину, который женился на 15-летней девочке в Караганде. Мужчине назначили 17 лет лишения свободы.

Об этом сообщает ИА Регнум.

Известно, что мать и отчим насильно выдали несовершеннолетнюю замуж. В марте отчим отправил ребенка со знакомым в другой город – в съемной квартире мужчина надругался над девочкой.

Она сбежала к отцу и рассказала об изнасиловании. Мужчина обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело, насильника задержали.

Родной отец девочки также добивался лишения родительских прав для бывшей жены. Оказалось, что женщина является сторонницей религиозного течения. Суд отклонил соответствующий иск.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело на сирийца, который женился на 14-летней девочке. Брак зарегистрировали в Алеппо, но затем пара переехала в Россию. В возрасте 15 лет девочка родила супругу первого ребенка.