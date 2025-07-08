Суд назначил три года колонии жительнице Волгограда, которая прижгла сына утюгом

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор матери, которая прижгла раскаленным утюгом маленького сына. Ее приговорили к трем годам колонии.

Подробности сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в августе 2024 года женщина нанесла ребенку побои, а затем поздно вечером выгнала из дома на улицу, сообщив, что не желает с ним проживать.

В октябре прошлого года мать избила мальчика кастрюлей, а затем прижгла включенным утюгом в области поясницы. Женщина не признала вину и объяснила, что он случайно упал на утюг, а причинять телесные повреждения мальчику якобы не хотела.

Ребенка поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Женщину приговорили к трем годам исправительной колонии. Ее малолетнюю дочь передадут на попечение в отдел опеки для определения дальнейшей судьбы.

Ранее в Благовещенске мать побила грудничка, лежащего в коляске, из-за того, что ребенок не успокаивался. На случившееся обратили внимание прохожие, однако женщина чуть не устроила драку с ними.