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И ТАКОЕ БЫВАЕТ
16:20, 16 января 2024
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Суд на Кубани дал 12 лет колонии матери, «лечившей» наркотиками зубную боль сыну

Суд на Кубани дал 12 лет колонии матери, «лечившей» наркотиками зубную боль сыну

© Freepik

На Кубани вынесли приговор в отношении жительницы станицы Новопокровской, которая давала 11-летнему сыну наркотики от зубной боли под видом анельгетика. Ее признали виновной и приговорили к 12 годам колонии общего режима.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Дело в отношении 33-летней россиянки рассматривал Новопокровский районный суд. Ее признали виновной в склонении несовершеннолетних к потреблению запрещенных средств.

Известно, что женщина давала запрещенку, в которой содержался мефедрон. Помимо сына, она пичкала средством несовершеннолетнюю дочь подруги.

Ранее сообщалось, что в Воронеже возбудили уголовное дело в отношении матери, сын которой в шесть лет весил 9 кг. Мальчика госпитализировали с тяжелой белково-энергетической недостаточностью. В своем возрасте он не разговаривает и постоянно держит во рту руку. Истощенный ребенок проживает с матерью братом.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
зубы
наркотики
суд
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