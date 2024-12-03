Суд арестовал еще семерых мужчин, которые ругались матом в клубе «Мутабор»

Суд принял решение об аресте еще семерых мужчин, которые ругались матом в клубе «Мутабор». Ранее аналогичное наказание получили пять человек.

Как сообщает Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы, решение об аресте принял Лефортовский районный суд. Семеро человек признаны виновными по статье о мелком хулиганстве.

«Данные граждане совершили административное правонарушение, которое выражалось в явном неуважении к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте», - говорится в сообщении суда.

Ранее пяти посетителям назначили максимальное наказание по этой статье – 15 суток ареста. В протоколах говорилось, что гости клуба ругались матом.

Напомним, 30 ноября полиция и ФСБ провели рейды по клубам города. В некоторых случаях проверки были связаны с жалобами жителей. Правоохранители проверяли документы, осматривали гостей с помощью служебных собак.

Ранее сообщалось, что петербурженка подала в суд на клуб «Мутабор» с требованием взыскать с него 2 млн рублей.