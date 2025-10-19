Спросил, почему он еще не в окопе: в отношении русского возбудили дело за спор с украинцем в швейцарском поезде

Латвийские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении русского, проживающего в Риге. Мужчина поспорил с украинцев во время поездки в поезде, после чего его обвинили в разжигании розни, передает Telegram-канал Mash.

Русский и украинец с женой ехали на швейцарском поезде из Интерлакена в Шпиц. Между мужчинами возник спор, в ходе которого оппонент украинца поинтересовался, почему тот еще не в окопе.

После этого вопроса жена гражданина Украины достала телефон и начала съемку. Спор мужчин попал на видео. В итоге, когда житель Риги вернулся к себе, то его задержали, но потом сразу же отпустили. В отношении участника дискуссии в швейцарском поезде ведется расследование.

Ранее на Украине местный житель нашел оригинальный способ не идти служить в ВСУ. Он дал священнику 10 тысяч долларов и стал дьяконом.