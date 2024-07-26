«Специфическая пуля, не боевая» националистку Ирину Фарион застрелили в упор из необычного оружия

Экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион застрелили из переделанного кустарным образом спортивного пистолета. На месте происшествия была найдена нестандартная гильза.

Как пишет mk.ru, предполагаемый преступник выстрелил в 60-летнюю националистку Фарион с расстояния не более 1,5-2 метров.

«Пуля 9 на 18. Гильза спортивная <...> Специфическая пуля, не боевая», - приводит издание слова главы МВД Украины Игоря Клименко.

Также стало известно, что подозреваемый готовился к преступлению и искал в интернете объявления о продаже спортивных стартовых пистолетов.

Кроме того, он приобрел скрывающую лицо панаму и солнцезащитные очки.

Напомним, на Фарион напали на улице Масарика во Львове — стрелок был в перчатках, а оружие без глушителя. Женщине выстрелили в висок практически в упор.

Экс-депутат Верховной Рады неоднократно выступала за полный отказ от использования русского языка на Украине. В 2023 году она заявила, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, которые общаются на русском языке.

Ранее соседка Фарион Мария Бабюк заметила, что в течение нескольких недель за подъездом следил мужчина лет 20−25. Он появлялся на лавочке каждый день в 10 утра.