Спасла бессонница и тяга к конструированию: мужчина в Воронежской области чудом остался жив после атаки БПЛА

В Воронежской области мужчина чудом избежал возможной гибели. Он отлучился в гараж ночью, а через несколько минут его дом подвергся атаке украинского БПЛА, передает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Подгоренском районе. Хозяин дома из-за бессонницы и тяги к конструированию отправился в гараж. Там он включил эфир с журналистом Владимиром Соловьевым, а через пару минут произошел взрыв.

«Было около 2 ночи, я не мог уснуть, пошёл в гараж, стал конструировать, включил Соловьёва, и тут как рвануло», — рассказал мужчина.

Дома находилась женщина. Однако, по счастливому стечению обстоятельств, она не пострадала. Беспилотник попал в середину крыши.

Ранее сообщалось, что в отношении блогера Арсена Маркаряна хотят возбудить дело о терроризме. Он говорил, что нужно запускать БПЛА по домам в России.