Спал на стуле в гостиной: 55-летний программист три года не выходил из захламленной квартиры

В Индии спасли 55-летнего программиста, который три года не выходил из грязной квартиры и спал на стуле в гостиной. Мужчина закрылся после смерти родственников, переживал депрессию и недоверие к людям.

Об этом случае рассказало издание Times of India.

20 лет назад у жителя города Мумбаи умер брат. Затем в течение 6 лет скончались отец и мать.

Оставшись один, он перестал общаться с внешним миром, еду заказывал в интернете, в квартире накопилось много мусора и нечистот. Соседи пытались помочь, переводили оставшиеся от покойных родителей деньги. На помощь пришли соцработники, они проникли в квартиру и забрали мужчину. Выяснилось, что он все время спал на стуле – большую часть мебели кто-то забрал.

Мужчине требовалась срочная помощь – на ноге возникла инфекция.

Ранее сообщалось, что 12 посетителей подмосковного кладбища оказались заперты на погосте. Дворник обошел территорию и закрыл ворота, после чего отправился домой, оставив людей запертыми около часа.