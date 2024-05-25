«Спайдермен» не смог пересечь границу: украинец пытался уплыть в Молдавию на матрасе с Человеком-пауком

Уклонист из Одессы пытался покинуть территорию Украины вплавь. Конечным его пунктом должен был стать берег Молдавии, однако в планы молодого человека вмешались пограничники. Они остановили беглеца, который передвигался на детском надувном матрасе с Человеком-пауком, передает Life.ru.

Информация о провалившейся попытке пересечения границы появилась в телеграм-канале Госпогранслужбы Украины. В сообщении говорится, что 28-летний молодой человек планировал переплыть реки Турунчук и Днестр, но пограничники пресекли нарушение.

«"Спайдермен" из Одессы не смог пересечь границу на детском матрасе», — говорится в сообщении.

В итоге одессита задержали. За совершение административного правонарушения на него составили протокол.

Ранее сообщалось, что Украину оштрафовали на музыкальном конкурсе «Евровидение». У организаторов были претензии к футболкам членов делегации.