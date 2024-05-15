Украину оштрафовали на «Евровидении» из-за футболок членов делегации. Об этом сообщает «Страна.ua».

Члены команды Украины на «Евровидении», сидевшие рядом с певицами, надели футболки с надписями Free Azovstal Defenders (Свободу защитникам Азовстали, — прим. ред.). Они до последнего скрывали под костюмами футболки, так как правилами конкурса любые принты с надписями запрещены.

В итоге, когда операторы стали снимать конкурсантов, члены делегации показали свои футболки. Как рассказала певица alyona alyona, организаторы их оштрафовали.

«Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому, когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показала наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, но все получилось. Отбились просто финансовым штрафом», — сообщила она.

Ранее мы писали о том, что певица Юлианна Караулова назвала «Евровидение» конкурсом «на любителя».