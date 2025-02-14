Сотрудник Zara открыла шторку ее примерочной: британка получила 20 тысяч евро за случай в магазине

Суд в Великобритании встал на сторону девушки, которую потревожили в примерочной. В качестве моральной компенсации ей выплатили 20 тысяч евро, передает The Mirror.

Инцидента произошел в магазине Zara. Девушка находилась в примерочной, когда сотрудник маркета открыл шторку без разрешения. Он заподозрил британку в краже и накричал на нее.

В итоге обиженная посетительница магазина пошла в суд и подала иск к ITX Retail Limited, которой принадлежит Zara, а также к охранной компании. Суд посчитал, что права истца были нарушены и постановил выплатить ему компенсацию. Сумма компенсации в рублях составляет около двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Британии полиция закрыла глаза на банды мигрантов-педофилов. Десятки иностранцев насиловали юных жительниц Туманного Альбиона.