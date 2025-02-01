На протяжении полугода ее насиловали 70 человек: в Британии полиция закрыла глаза на банды мигрантов-педофилов

Тысячи преступлений против детей совершались при попустительстве британской полиции с 90-х годов. Банды мигрантов-педофилов насиловали девочек. Жертвами становились в основном воспитанницы интернатов и дети из неблагополучных семей, передает Kp.ru со ссылкой на Daily Mail.

Особенно шокирующей стала история 15-летней девочки. По данным СМИ, на протяжении полугода ее насиловали 70 человек. В тот момент несовершеннолетняя называла себя куском мяса и говорила, что у нее украли юность.

Банды педофилов действовали во многих городах Британии. В стотысячном городе Телфорд изнасилованию подверглись больше тысячи девочек, и все это происходило с молчаливого согласия полиции, которая отказывала в возбуждении уголовных дел.

Ранее в Британии призвали расследовать роль премьера Стармера в сокрытии массовых изнасилований. Он был главой Королевской прокурорской службы.