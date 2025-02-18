Сотрудница тюрьмы переписывалась с заключенным и поплатилась

В Великобритании сотрудница тюрьмы попала за решетку за переписку с заключенным. Об этом сообщает издание Daily Mail.

29-летнюю Тони Коул, работавшую в тюрьме HMP Five Wells в Нортгемптоншире, приговорили к году тюремного заключения за неправомерные действия во время службы. Надзирательница отправила свыше 4 тысяч «кокетливых сообщений» и провела 18 видеозвонков с заключенным, что и привело к ее увольнению и уголовному преследованию.

Суд в Нортгемптоне установил, что женщина не только обменивалась интимными сообщениями, но и физически контактировала с арестантом, включая поцелуи и предупреждения о предстоящих обысках камер. Тюремщица признала свою вину. Кроме тюремного срока она будет обязана заплатить штраф в размере 178 фунтов стерлингов (около 20,5 тысячи рублей). Отмечается, что это уже второй подобный случай за последние два года.

Летом 2023 года 31-летняя Рэйчел Стэнтон, также работавшая в тюрьме, получила условный срок за роман с заключенным. Женщина даже родила ребенка от узника, хотя через некоторое время пара рассталась.

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