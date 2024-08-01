Состояние на $9,15 млрд: Павел Дуров вошел в список богатейших людей мира как россиянин

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вошел в список богатейших людей мира. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI) бизнесмен занял 279 место.

Отметим, что в рейтинге у Дурова стоит российское гражданство. Однако указано, что у него есть гражданство ОАЭ, Сент-Китс и Невис. Состояние предпринимателя оценили в $9,15 млрд.

Дурова опередил российский предприниматель Герман Хан, состояние которого оценивается в $9,15 млрд. В рейтинг попали 26 российских бизнесменов. Богатейшим из них признан глава «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием $31,6 млрд — он оказался на 56 строчке рейтинга.

Первое место в списке занял основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск — его капитал оценивается в $252 млрд. На втором месте расположился владелец Amazon.com Джефф Безос с состоянием в $209 млрд. На третьем — Бернар Арно, основатель и глава французской LVMH, капитал которого составил $185 млрд.

В июле 2024 года Дуров заявил, что имеет более 100 детей по всему миру. 15 лет назад он стал донором биоматериала и помог многим парам стать родителями. По словам Павла, он не жалеет о принятом решении.