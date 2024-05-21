«Соскочила с петли»: петербурженка рассказала о падении двери автобуса на голову ребенка

В Санкт-Петербурге дверь автобуса упала на голову ребенка, который выходил из транспорта следом за матерью. Женщина раскрыла подробности инцидента.

Их узнала «Фонтанка».

Происшествие случилось 20 мая – женщина с сыном отправилась за одеждой на автобусе в Колпино. Семья стала выходить на нужной остановке, как вдруг раздался удар. Обернувшись, мать увидела сына держащимся за голову.

«Поднимаю глаза — дверь упала, соскочила с петли. Плашмя прямо на него», - поделилась женщина.

Мальчик устоял при падении двери. Выйдя из транспорта, он сел на скамейку. Водитель, услышав грохот, выбежал узнать, что случилось. Он вызвал скорую и ДПС. Медики отправили ребенка в больницу, по словам матери, сотрясение не обнаружили. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы.

Мать не собирается жаловаться - по ее словам, начальник и директор автобусного парка постоянно находятся на связи и спрашивают о состоянии ребенка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пассажир троллейбуса ударил девушку, которая сделала замечание и попросила убрать ноги из прохода.