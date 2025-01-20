Соседи мужчины никогда не видели его «жену»: петербурженка вышла замуж за покойника ради квартиры

Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит уголовное дело в отношении 63-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве. Она, по данным Прокуратуры Северной столицы, незаконным образом присвоила квартиру покойного мужчины стоимостью 6 млн рублей. Для этого она заключила с умершим брак.

Петербурженка заявила права на жилплощадь еще в 2015 году. Она подделала необходимые документы и предоставила их нотариальным, судебным органам, а также государственным учреждениям.

Близкие мужчины после этого забили тревогу. Они, как и соседи хозяина квартиры, утверждают, что ничего не слышали о новоиспеченной жене. Потерпевшей по делу признали сестру покойного. В итоге с помощью свидетельских показаний удалось доказать, что фигурантка завладела недвижимостью незаконным образом. Теперь обе женщины, лжесупруга и сестра покойного, дожидаются суда.

Ранее сообщалось, что аферисты придумали новую схему мошенничества. Они используют ее при общении с детьми.