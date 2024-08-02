Соперница ушла в слезах: боксерша-трансгендер* победила на Олимпиаде спортсменку из Узбекистана

Провалившая в прошлом году гендерный тест боксерша из Тайваня Линь Юйтин победила по очкам спортсменку Ситору Турдибекову из Узбекистана. Об этом пишет издание The Telegraph.

Трансгендерный* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) боксер одержал победу над узбекской спортсменкой в поединке, обогнав ее по очкам.

Соперница тайваньской боксерши не смогла принять поражение. Она не пожала руку спортсменке и покинула ринг в слезах.

В следующий раз Линь Юйтин встретится на поединке с венгеркой Светланой Станевой. Их бой состоится в 10:00 (11:00 мск) в воскресенье, 4 августа.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что провалившая тест Юйтин примет участие в женских соревнованиях на Олимпиаде в Париже. Это решение вызвало недоумение у профессиональных спортсменов.

Напомним, к соревнованиям также допустили трансгендера* из Алжира Имана Хелифа. Недавно с ним встретилась на поединке итальянская спортсменка, которая отказалась продолжать бой из-за сильных ударов.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ