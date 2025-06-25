Сохраняется риск контакта с мазутом: в гостиницах Анапы обязали подписывать специальный документ

Россияне, которые этим летом собираются отдыхать в Анапе, должны подписать документ об ознакомлении с возможными рисками. Речь идет о мазуте — нефтепродукт все еще может встречаться на территории курорта и в море после крушения танкера.

В связи с тем, что последствия разлива опасной жидкости пока не устранены, в зоне отдыха действует запрет на посещение пляжей и купание в море, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Анкета со специальном договором попалась отдыхающим в санатории «Надежда». Заместитель гендиректора учреждения Владимир Бобяк заявил, что гости должны будут расписываться там после прочтения. В этом году на пляжах не будет лежаков. Вместо купания в море, туристам предлагают три открытых бассейна.

Ранее актриса из Анапы сообщила, что курортный сезон намерены запустить только в следующем году. К тому времени планируется устранить нефтяное пятно при помощи научных технологий.