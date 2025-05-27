«Этот сезон будет пропущен»: актриса из Анапы Анастасия Тихая сообщила, когда курорт откроют для туристов

Актриса Анастасия Тихая, проживающая в Анапе, рассказала, когда курорт откроют для туристов после разлива мазута. По ее информации, курортный сезон в 2025 году пропустят.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Как мне сообщили, этот сезон будет пропущен, но следующий, скорее всего, уже запустят, за это время нефтяное загрязнение скорее всего смогут устранить благодаря научным технологиям», - поделилась информацией Тихая.

Она узнала, что Анапу откроют, когда уровень загрязненности моря станет нулевым. Тихая лично участвовала в ликвидации последствий экологической катастрофы.

Тихая рассказала, что было сделано много ошибок: актриса могла ехать до точки сбора помощи 50 минут или три часа, а там были пачка риса или шесть обычных масок для лица. Она добавила: многие, кто приезжал на помощь, не были экипированы. Для людей закупали маски – сначала обычные, потом с фильтрами, их одевали из-за холодов, приобретали носки, сапоги.

«Были ситуации, что некоторые брали сапоги, копали в них 20-40 минут, и потом уезжали в наших сапогах, а они 1200 стоят. И сапогов не хватало, а поставщики не справлялись», - поделилась актриса.

Случившееся ударило по кошельку жителей Анапы – люди брали кредиты для строительства гостиниц и ремонтов, однако полученные заявки на отдых теперь аннулированы, а долги остались.

Ранее сообщалось о разливе мазута в ОАЭ.