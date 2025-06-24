Собянин рассказал о школьнице из Москвы, сдавшей ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Надежда Яшмолкина, ученица школы №1514, добилась уникального результата, получив 100 баллов по всем четырем экзаменам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Школьница в этом году также одержала победу в шести предметных олимпиадах и дошла до финала Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.

Основная волна ЕГЭ завершится в июле, и тогда будут подведены окончательные итоги. Однако пока Надежда — единственная в стране, кто смог достичь такого впечатляющего результата.

Девушка мечтает построить карьеру в IT и сейчас выбирает между ведущими вузами: НИУ ВШЭ, МГУ и МГТУ им. Баумана.

«Уверен, каждый вуз будет рад такой студентке, а в перспективе — и любая московская компания. От всей души поздравляю Надю, ее учителей и родителей, желаю удачи!» - написал мэр в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что в Екатеринбурге одиннадцатиклассницу не пустили на ЕГЭ по литературе с иконой.