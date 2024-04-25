«Собирается съесть»: жители поймали мужчину, который избил трех ежей

В Подольске жители сняли на видео мужчину, который избил трех ежей. По словам очевидцев, он собирался съесть животных. Кадры публикует Telegram-канал Подмосковье № 1.

По данным источника, все произошло в подмосковном городе. Неизвестный находился в местном магазине с тремя ежами в руках. На кадрах они выглядели еле живыми. Неравнодушный житель поговорил с незнакомцем и пригрозил ему статьей о жестоком обращении с животными.

«Персонаж собирается съесть ежей. Как тебя зовут, дружище? Витя? Витя попадает под статью о жестоком обращении с животными», – говорит на кадрах он.

Отмечается, что после этих слов мужчина отпустил животных. Они были в плохом состоянии. Но один из них смог убежать.

«К сожалению, один ежик был избит и был еле живой. Люди понесли ежа в клинику, но там принять его не смогли», – говорится в сообщении.

При этом врачи говорят, что ежей нельзя есть не только по закону, но и по соображениям безопасности. Специалист Мария Беляева в беседе с изданием Regions напомнила, что еж — насекомоядное дикое животное, которое может являться источником заболеваний, опасных для человека. Например, дерматомикоза или бешенства.

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