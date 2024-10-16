Собака в одиночку покорила пирамиду Хеопса на глазах ошарашенного парапланериста

Свидетелем необычной картины стал парапланерист Алекс Ланг в Египте. Он увидел на вершине пирамиды Хеопса собаку, которая гонялась за птицами. Как животное очутилось там, до сих пор не известно, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Турист снял увиденное на камеру. Так, в опубликованном ролике видно, как собака находится на 138-метровой высоте. При этом, по словам Ланга, животное чувствовало себя вполне уверенно и не боялось.

На вершине пирамиды оно занималось тем, что гонялось за птицами. Пользователи соцсетей прокомментировали видео. Некоторые из них сравнили собаку, взобравшуюся так высоко, с египетским богом Анубисом.

Ранее мужчина принес в больницу свой нос после неудачного поцелуя с собакой. Он хотел проявить нежность к питомцу, но жестко поплатился.