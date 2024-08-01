Имел особняк на «Рублевке» за 300 миллионов рублей: задержанный гендиректор «Военторга» жил на широкую ногу

Генаральный директор «Военторга» Владимир Павлов задержан вместе с сообщником за махинации с госконтратками. На рублеке у фигуранта уголовного дела обнаружили многомиллионое имущество. Так, например, у 67-летнего мужчины есть особняк на «Рублевке» за 300 млн рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По соседству с Павловым проживали нефтегазовые магнаты и звезды шоу-бизнеса. Гендиректор любил устраивать в особняке шумные вечеринки. На день рождения Владимир обстоавил коттедж своими фигурами в полный рост в образах знаменитостей. Также он раздавал гостям сувернирную газету, в которой его держал на руках космонавт Юрий Гагарин.

Помимо «Военторга», у Павлова есть банкетный зал. Заведение регулярно заключало госконтракты на организацию питания для высоких гостей, зарабатывая на этом десятки миллионов в год. Годовой оборот в миллиард рублей приносил фигуранту дела гостиничный комплекс« Славянка».

Ранее арестованный генерал Дмитрий Булгаков подарил родному селу мост. Его стоимость составляет 250 млн рублей.