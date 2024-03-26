Снял слезливое видео: блогер «похоронил товарища» в «Крокусе» ради денег от подписчиков

Блогер из Благовещенска Юрий Деканов записал и выложил в Сеть слезное видео, в котором «похоронил» живого и не знакомого ему человека, самолично признав его жертвой теракта в «Крокус Сити Холл». В описании под видео контентмейкер указал реквизиты карты для якобы помощи семьям погибших в трагедии, передает 78.ru.

Молодой человек сообщил подписчикам о смерти некого друга Димы и попросил о помощи. Журналисты, в свою очередь, установили личность возможной жертвой «Крокуса» и, к своему удивлению, связалась с ней. Оказалось, что Дмитрий жив. Из-за видео блогера россиянину теперь приходится доказывать и другим людям, что с ним все хорошо. После публикации в Сети ролика его главному герою стали писать неравнодушные граждане.

«Те, кто пишут, радуются тому, что я жив здоров. И понимают, что тот человек — мошенник. Я считаю, что это низко, что он придумывает такие истории. На горе чужих людей не зарабатывают. Взрослый мужик, несмотря на то, что он инвалид, никто не имеет права так себя вести. Я обратился в полицию, но полиция мне сказала, что мало что может сделать, максимум — удалить видео», — заключил Дмитрий.

Ранее Люся Чеботина осудила коллег за развлекательный контент после теракта в «Крокусе». Она отписалась от этих знаменитостей в социальных сетях.