Сначала флиртовала: девушка с сайта знакомств попросила петербуржца совершать поджоги

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию после знакомства в Сети. Мужчина попросил проверить девушку, которая просила его совершать поджоги, передает «Фонтанка».

По словам петербуржца, сначала новая приятельница флиртовала с ним. А через некоторое время девушка обратилась к собеседнику с необычным предложением.

Провокаторша спросила, не желает ли мужчина совершать поджоги за полмиллиона рублей. Также женщина заявила, что готова помочь знакомому в осуществлении преступных планов: достать горючие материалы и предоставить инструкции. Выбрать цели разрешалось самому. При этом результат предлагалось снять на видео.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали поджигателя двери квартиры Оксимирона* (признан иноагентом на территории РФ) в Петербурге. Ему обещали за диверсию 500 долларов.

*признан иноагентом на территории РФ