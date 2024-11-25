Смотрел фильмы с отцом: сына Андрея Краско объяснил, почему стал следователем

Кирилл Краско, сын актеров Андрея Краско и Маргариты Звонаревой, не встал на творческий путь, как его родители. Больше всего молодого человека заинтересовала служба в правоохранительных органах. В беседе с 78.ru он объяснил, что повлияло на его выбор.

Кирилл признался, что с детства смотрел фильмы, в которых отец играл оперативных работников. Частично именно экранный образ родителя повлиял на его решение стать следователем.

Однако Андрею Краско не довелось увидеть, как сын стал сотрудником органов. Он умер прежде. Мать молодого человека поддержала выбор сына.

«К сожалению, отец очень рано умер, мне было восемь лет. Желание стать следователем я озвучивал своей маме, которая тоже актрисой была, и она отнеслась к этому с позитивом», — рассказал Краско.

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