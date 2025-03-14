Слониха Магда в Крыму часами оплакивала смерть подруги и не подпускала врачей

Слониха Магда из парка «Тайган» в Крыму трогательно оплакала свою скончавшуюся подругу Дженни. Кадры с места животного прощания приводит Baza.

Как сообщается, звери были неразлучны на протяжении четверти века. Больше сорока лет они выступали в цирке и объездили с гастролями всю Россию, но в 2021 году решили подраться прямо во время выступления. После этого дрессировщиками было принято решение отправить их на заслуженную пенсию в Крым.

Там они жили дружно и никаких скандалов не устраивали. В 2024 году Дженни заболела. Ветеринары не выявили у нее никаких нарушений и резюмировали лишь, что животное стареет — слониха разменяла шестой десяток. В один из дней она умерла.

«Утром 13 марта Джени вышла из вольера, упала на колени и умерла. После вскрытия выяснилось, что животное страдало мочекаменной болезнью. Подруга Магда тяжело восприняла утрату — в первые минуты после трагедии она слегка толкала подругу и пыталась поднять, а потом стала обнимать. Магда прощалась с Джени несколько часов и не подпускала к ней ветеринаров», — описывает Baza происходившее.

Канал отмечает, что слоны — одни из немногих зверей, которые тесно связаны с сородичами и остро переживают их смерть. Порой они даже специально приходят в месте, где заканчивали свою жизнь их «друзья» и близкие.

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