Следы слизи повсюду: немка крайне удивилась, когда узнала, кто ей не давал спать по ночам

В баварском городе Швабах жильцы многоквартирного дома столкнулись с шумом по ночам, который создавал слизень. Моллюск звонил в дверь одной из немок, пока не был обнаружен полицией, передает The Guardian.

Изначально жильцы думали, что спать им не дают дети из заброшенного дома. Однако позже это предположение было развеяно очевидцами — никого из хулиганов, когда раздавались звонки, поблизости не было.

Немка, которой приходилось на протяжении долгого времени слушать этот шум, обратилась за помощью в полицию. В итоге нарушителя общественного спокойствия нашли — им оказался слизень, который активировал контакты системы домофона.

«Было (имеется в виду слизень — Прим. Ред.) поставлено на место, проинструктировано о границах своей территории и помещено на ближайший участок травы», — говорится в официальном заявлении представитель местной полиции.

