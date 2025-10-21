Сказали, что раньше надо было думать: скорая отказала в госпитализации россиянке с опухшими от отека Квинке губами

Во Владикавказе девушка решила убрать филлер из губ, но случился отек Квинке – они стали только больше. Скорая госпитализировала пациентку со второго раза – неделю она провела в больнице.

Подробности сообщает агентство URA.RU.

По информации источника, девушка не первый раз удаляла филлер из губ. Однако на этот раз препарат, которым выводили средство, вызвал сильнейшую аллергическую реакцию и накаченные губы стали еще больше.

Девушка вызвала скорую, но медики отказали в госпитализации. По словам россиянки, они сказали, что раньше надо было думать.

Со второго вызова девушку увезли в больницу. Она провела в медучреждении неделю.

Косметологи объясняют, что при первом контакте с препаратом возможна выработка антител, а при повторном - реакция становится сильнее.

Ранее юрист Катя Гордон сообщила, что убрала весь гель из лица. Она решила отказаться от уколов и стареть «как положено».