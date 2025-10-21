Сказали, что раньше надо было думать: скорая отказала в госпитализации россиянке с опухшими от отека Квинке губами
Во Владикавказе девушка решила убрать филлер из губ, но случился отек Квинке – они стали только больше. Скорая госпитализировала пациентку со второго раза – неделю она провела в больнице.
URA.RU
По информации источника, девушка не первый раз удаляла филлер из губ. Однако на этот раз препарат, которым выводили средство, вызвал сильнейшую аллергическую реакцию и накаченные губы стали еще больше.
Девушка вызвала скорую, но медики отказали в госпитализации. По словам россиянки, они сказали, что раньше надо было думать.
Со второго вызова девушку увезли в больницу. Она провела в медучреждении неделю.
Косметологи объясняют, что при первом контакте с препаратом возможна выработка антител, а при повторном - реакция становится сильнее.
