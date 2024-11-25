«Сказали, что платье не подходит»: блогера не пустили на съемки «Голубого огонька»

Блогер и писательница Виктория Пименова пожаловалась, что ее не пустили на съемки «Голубого огонька». Женщина два часа ждала на улице под дождем – в итоге ей объяснили, что платье не подходит.

Подробности узнал mk.ru.

Пименова давно мечтала попасть на съемки новогоднего огонька. По ее словам, на них приглашают больше людей – на месте смотрят наряды.

«Я послала свое платье, в котором буду. Мне его одобрили. Потом, когда второй раз посмотрели, то сказали, что платье не подходит», - поделилась Пименова.

Она считает случившееся «огромным неуважением» и заявила об обиде на организаторов. Также Пименова призналась – она хочет красивое платье, но купить его не может.

«Я, конечно же, хочу вечернее платье себе красивое, но сейчас нет финансовой возможности», - поделилась она.

Работники, подбирающие массовку, заявили, что к участникам новогодних огоньков предъявляют повышенные требования.

«Наряд должен быть праздничным. А еще необходимо, чтобы лицо любила камера», - рассказали изданию.

Ранее певица Татьяна Буланова высказалась о «Голубых огоньках». По признанию исполнительницы, ей нравились «Старые песни о главном» - артистка считает, что неплохо снять что-то подобное.