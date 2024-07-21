Сказала, что хочет «подышать»: иркутянка сравнила стоимость лечения собаки с поездкой на такси и выбрала второе

Экстренная помощь ветеринаров потребовалась дворняге в Иркутске. Собака могла умереть, если бы ее не стали лечить бесплатно, потому что тот, кто привел животное в клинку, платить отказался, передает Kp.ru.

По данным СМИ, дворнягу, у которой имеются проблемы с дыханием, доставила в медучреждение женщина. Она попросила врачей осмотреть питомца, а после заявила, что он ей не принадлежит. По словам иркутянки, собака была найдена на улице.

За прием местная жительница заплатила 700 рублей, но когда встал вопрос о лечении раненого животного в стационаре, то женщина поспешила ретироваться. Она сказала, что хочет «подышать» воздухом на улице, вызвала такси и уехала домой.

В итоге специалистам пришлось выхаживать дворнягу за свой счет. Кроме того, они обратились в полицию, ведь собака могла оказаться в таком состоянии и по вине «спасительницы». Так, автомобилисты нередко сбивают животных на дороге, а после подкидывают их к ветеринарным клиникам.

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