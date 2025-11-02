Ситуация дошла до Бастрыкина: семья чемпионки РФ по танцам на колясках 6 лет добивается установки пандуса в доме

Местная администрация и коммунальные службы вот уже 6 лет не могут решить вопрос с установкой пандуса в доме, где проживает 12-летняя чемпионка РФ по танцам на колясках. На ситуацию даже не смог повлиять председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает Telegram-канал Readovka.

Жительница Тюмени, чья дочь нуждается в пандусе, начала писать обращения с просьбой установить конструкцию еще в 2019 году. В пользу матери выносил решение местный суд, но администрация подала две апелляции, из-за чего все затянулось.

Затем в ситуацию вмешался Бастрыкин. Он поручил возбудить дело, и техническая возможность установить пандус неожиданно появилась. Однако сама площадка по какой-то причине до сих пор не установлена.

Ранее в Сети обсуждали случай из саратовской больницы. На видео попало то, как пациент-инвалид заполз на четвереньках в медучреждение.