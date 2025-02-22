Сильно прижался к транспорту, который ехал впереди: водителя оштрафовали на 10 млн рублей

Водителю в Швейцарии выписали крупный штраф за нарушение правил дорожного движения. Мужчине придется заплатить в государственную казну 100 тысяч франков или в пересчете на рубли 10 миллионов, передает издание 20 minutes.

По данным СМИ, мужчину обвинили в том, что он не соблюдал дистанцию на трассе. Владелец автомобиля подъехал слишком близко к другому транспортному средству. При этом ДТП из-за этого не произошло.

Такая большая сумма штрафа объясняется тем, что нарушитель является миллионером. А в Швейцарии размер наказания зависит от дохода нарушителя. Помимо 100 тысяч франков, мужчине придется выплатить еще 13 тысяч франков за судебные издержки. В пересчете на рубли это составляет 1,3 млн.

Ранее сообщалось, что супругов из Малайзии оштрафовали за издевательства над малолетним ребенком. Они заставляли сына пить воду из унитаза.