Школьников перестали брать на работу после теракта в «Крокусе»

После трагедии в «Крокусе» школьников перестали брать на работу. Известно, что в торгово-развлекательном центре несовершеннолетние трудились гардеробщиками, билетерами, из-за этого среди школьников были погибшие и пострадавшие.

О том, что работодатели «свернули» программы по трудоустройству для лиц младше 18 лет после теракта, пишет сайт mk.ru. Отмечается, что изменений в законодательстве при этом не было: дети могут работать с 14 лет и даже оформить самозанятость.

Издание утверждает, что подростков тем не менее стали реже трудоустраивать. Сайт приводит в качестве примера известную курьерскую службу, которая раньше брала на работу с 14 – теперь только с 18-ти. Организаторы массовых мероприятий тоже отказываются трудоустраивать несовершеннолетних.

Некоторые дети просят родителей помочь с работой – те идут на хитрости. Издание узнало, что иногда взрослые регистрируются как курьеры, а работают дети. Обман объясняют трудной жизненной ситуацией.

«Клиенты звонят курьеру Елене, а за заказом приходит юный подросток… Я в шутку спрашиваю сына: не интересуются, а где бабуля? … Но сын отвечает, что всем все равно», - рассказала изданию собеседница, которой за 50-ть.

Ранее стало известно, что выжившие при теракте в «Крокусе» и родственники пострадавших обратились с коллективным иском в суд. В качестве ответчика – страховая компания, с которой у торгово-развлекательного центра был заключен договор. Истцы просят признать теракт страховым случаем, чтобы получить выплаты.